Otras 14 curiosidades sobre el primer spin off live action basado en la saga creada por George Lucas

Rogue One, estrenada en 2016, nos presentó una historia basada en la trilogía original que enseñó el comienzo de la Estrella de la Muerte, por decir de alguna manera. Con Felicity Jones y Diego Luna comos sus protagónicos, la trama estuvo cargada de emoción y aventura.

Con el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker y el fin de una era dentro de esta saga que ha marcado a amplias generaciones, comenzamos a hacer un repaso. Ya vimos una primera parte (pueden leerla aquí) de todo lo que debes saber sobre Rogue One, la primera película de la serie antológica de Star Wars. Aquí les dejamos esta segunda parte.