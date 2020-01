En 1983 llegaba esta película que sería, hasta ese momento, el final de la Saga Skywalker. Así como está sucediendo con Star Wars: The Rise of Skywalker, la cual recibe múltiples críticas y quejas sobre su resolución, The Return of The Jedi fue la más criticada de la saga original ya que muchos odiaron a los Ewoks.

Esta cinta igualmente sigue siendo amada por muchos, y es por eso que aquí les traemos otras 14 curiosidades sobre la película que le dio fin a la saga original (aquí puedes leer los primeros 15 que te dejamos hace unos días).