Chilling Adventures of Sabrina no solo se destaca por su particular estética, sino que además por sus múltiples referencias a la cultura pop y no es casual: en todos los productos de Aguirre-Sacasa veremos referencias a otros shows, a películas y a libros.

Hace algún tiempo les trajimos 18 referencias a la cultura pop que nos dejó la segunda parte de Chilling Adventures of Sabrina. Y como nos quedamos cortos, aquí les dejamos esta segunda parte con otras 15 guiños.