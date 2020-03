Otras 6 comedias para ver mientras trabajas o estudias en casa

Varias escuelas y trabajos ya han mandado a sus estudiantes y trabajadores a permanecer en casa en cuarentena a causa del coronavirus (Covid-19). Y como sabemos que podría ser muy aburrido pasar los siguientes días encerrado en tu casa, te hemos preparado una nueva lista con divertidas comedias y dramedys (aquí puedes leer la primera) para que puedas hacer un gran maratón y pasarla en grande.

1 . Please like me

Esta comedia australiana estrenó por allá del 2013 y cuenta la historia de Josh, quien descubre que es gay y decide terminar con su novia. A partir de ese momento, comienza a explorar su sexualidad mientras lidia con la depresión e intento de suicidio de su mamá. La serie además explora diferentes temas como el aborto, la dificultad de las relaciones amorosas, el divorcio y los problemas familiares, mientras nos saca risas en los momentos menos esperados.

2 . Derry Girls

Esta es una comedia británica que ya tiene confirmada una tercera temporada. La serie sigue a un grupo singular de amigos adolescentes que viven en la localidad de Derry, Irlanda del Norte, mientras acuden a una escuela católica en los años 90. Los chicos atraviesan por distintas situaciones propias de su edad al mismo tiempo que su vida se ve afectada por el contexto político de la época. La serie además habla del feminismo, la segregación religiosa, y el apoyo a la comunidad LGBTQ.

3 . Future Man

Protagonizada por Josh Hutcherson (The Hunger Games), la serie sigue Josh Futterman, un típico gamer que ha pasado todos los niveles de un videojuego futurístico casi imposible de ganar, Cybergeddon. Cuando esto pasa, dos personajes del videojuego lo visitan para decirle que ha sido el elegido para viajar en el tiempo y salvar al mundo de su extinción. Lo divertido de esta comedia es que contiene muchas referencias a otras producciones clásicas del género de la ciencia ficción y cuenta con personajes excéntricos y entrañables.

4 . Fleabag

Esta multipremiada comedia de Amazon sigue a Fleabag, una mujer londinense que ejerce su sexualidad libremente y tiene problemas con la esposa de su padre, quien es también su madrina. A su lado la acompañan su hermana, que a diferencia de ella, sí es exitosa, y el Sacerdote, de quien se enamora perdidamente. La serie además toca el feminismo, la vulnerabilidad, las relaciones familiares, etcétera. También rompe la cuarta pared, lo que la hace aún más única.

5 . Santa Clarita Diet

Si bien esta serie de Netflix ha sido cancelada, sus tres temporadas valen absolutamente la pena. Los protagonistas son una pareja de agentes inmobiliarios, cuya vida cambia cuando ella se convierte en zombie y debe comer carne humana para sobrevivir. Mientras crían a su hija Abby, deberán protegerse de las personas que saben de su existencia y matar sin ser atrapados por la justicia. La serie además de tener inolvidables personajes, nos presenta una relación sana de pareja.

6 . Miracle Workers

Protagonizada por Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, la serie antológica narra en su primera temporada la historia de Craig, un ángel que se propone detener el fin del mundo. Pues Dios, aburrido de la humanidad, ha decidido ponerle un fin a la Tierra. Para evitarlo, Craig junto con otro ser celestial, intentará cumplir una simple plegaria: hacer que dos humanos se enamoren. La serie es una divertida comedia blanca con una gran atmósfera y actuaciones.