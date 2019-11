Otras 6 escalofriantes películas de terror basadas en vida extraterrestre

Hace algún tiempo trajimos una primera parte con películas sobre el tema que todos deberían ver, y hoy les traemos otras 6 : estas no solo hablan sobre abducciones sino que tenemos casos reales, acción y hasta un poco de sátira.

1 . Fire in the Sky (1993)

Dirigida por Robert Lieberman, fue protagonizada por D. B. Sweeney, Robert Patrick, Craig Sheffer, Peter Berg, Henry Thomas y James Garner. La historia se basa en el libro Fire in the sky, the Walton experience de Travis Walton, y su historia real de abducción.

En medio de un día de trabajo Walton y sus compañeros fueeron testigos de un avistamiento OVNI. Los otros escapan, pero Walton es abducido. Una gran historia que muestra no solo el contacto con alienígenas sino cómo un pueblo se conmociona ante este tipo de noticias.