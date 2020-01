El Conde Drácula es un personaje que desde su creación en la novela de 1897 del irlandés Bram Stoker ha cautivado a muchos en todas las épocas. Hoy, la llegada de la nueva adaptación en serie de la mano de BBC One y Netflix nos hace recordar la de veces que su historia ha sido adaptada a lo largo de las décadas en lo que a producciones audiovisuales se refiere. Todo comenzó en la década de los 20 y 30 y esto continuó a lo largo del tiempo. La realidad es que si bien muchas son las adaptaciones sobre el personajes, no todas han llegado a tener la categoría de culto. Hace unos días les dejamos una primera parte con 6 películas clásicas inspiradas en el Gran Conde y hoy cerramos el conteo con 6 más. ¡A asustarse!

1 . Drácula (1958)

Esta fue una producción británica y la primera de una serie de películas de terror de Hammer que se basan en la novela de Bram Stoker. Fue dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Christopher Lee como Drácula y Peter Cushing como el Doctor Van Helsing.

2 . The brides of Dracula (1960)

Esta película es la secuela de la primer película de Drácula producida por la Hammer Productions. La cinta tiene algo peculiar: el vampiro no aparece en ella sino que es sustituido por el Barón Meister. Sí veremos nuevamente a Peter Cushing como el Doctor Van Helsing.

3 . Dracula: Prince of Darkness (1966)

ÉL. Christopher Lee retoma su papel de Drácula para la tercera entrega a cargo de Hammer Productions. Nuevamente dirigido por Terence Fisher, la producción tiene algo muy particular: Drácula no pronuncia una sola palabra en toda la película y aparece solo en 5 escenas.

4 . Dracula Has Risen from the Grave (1968)

Cuarta entrega de la series de películas basadas en la obra de Stoker de la mano de Hammer Productions, esta vez dirigida por Jesús Franco. Nuevamente Lee se pone en la piel del vampiro; es acompañado por Herbert Lom, Klaus Kinski, Soledad Miranda, Maria Rohm y Jack Taylor.

5 . Nosferatu: Phantom der Nacht (1979)

Esta es una remake de la versión alemana del cine mudo de Murnau. Dirigida por Werner Herzog, si bien está basada en la novela de Drácula también funciona como una nueva versión del clásico teutón.

6 . Dracula (1979)

Contó con el protagónico de Frank Langella, quien había interpretado a Drácula en Broadway. Fue dirigida por John Badham, y parte del elenco fue Laurence Olivier, Kate Nelligan, Donald Pleasance y Trevor Eve.