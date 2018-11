Los Winchester nos han hecho sufrir muchísimo: ambos hicieron tantas cosas para salvar el mundo que los vimos despedirse más veces que los dedos de una mano. Nosotros no podemos evitarlo y seguimos llorando ante cada situación que enfrentan, y muchas veces por lo que hacen. Cada uno de los hermanos es especial y realiza actos propios, como comentamos hace un tiempo en una primera parte de Dean (puedes leerla aquí). Ok: ambos se han enfrentado a una cantidad innumerable de monstruos, como hasta la muerte misma, pero el mayor de los Winchester ha padecido algunas cosas más. Algunas de sus ocurrencias nos han hecho sufrir, otras nos han dado mucha ira y otras definitivamente siguen haciéndonos reír. Por eso, aquí les dejamos una segunda parte con 9 cosas más que solo Dean pudo hacer.

1 . Algo que definitivamente nunca fue Sam: vampiro. Recordemos que Dean se convirtió y fue la primera vez que probaron realizar una cura. Si algo aprendimos de esto es que si el nuevo vampiro no se alimentan de humanos se puede revertir todo… :O

2 . ¿De donde sacan el dinero? Eso es una pregunta que siempre ha rondado la serie. Sabemos que utilizan diversas tarjetas de crédito haciendo fraude, pero también el encargado de obtener dinero en efectivo es Dean, quien tiene una gran habilidad para jugar al billar y con esas apuestas obtiene el dinero para que ellos puedan vivir.

3 . Si bien pareciera que Sam es el inteligente, Dean no tiene nada que envidiarle. Él es mecánico experto capaz de reconstruir totalmente el Impala. Eso no es todo: también construyó su propio EMF con viejo walkman y un electroimán. Así que, como dice Sam, no hay que subestimar.

4 . A diferencia de su hermano, Dean no necesitó beber sangre de demonios para preparar su cuerpo para el arcángel; Sam debía beber sangre de demonios para que, cuando Lucifer entrara en su cuerpo, este no se dañara. Pero cuando Dean le dijo sí a Miguel, nada de esto sucedió.

5 . Dean liberó a Amara y por eso estaban vinculados. Ella lo protegió de su niebla evitando que se convirtiera como el resto de los humanos. Su conexión hacía que pudiera sentirla y encontrarla.

6 . Recordemos que Dean tuvo una gran relación con la muerte. Si bien terminó asesinado, sabía cómo invocarla y recibirla.

7 . NUNCA OLVIDAREMOS QUE DEAN PUDO HABLAR CON LOS PERROS. ¿Qué más agregar? Gracias a un hechizo (S09E05) él PUDO HABLAR CON LOS PERROS. ¡Esto nos enloquece!

8 . En las últimas temporadas vimos que dejó a Sam conducir un poco más, un verdadero honor, sobre todo porque sabemos MUY BIEN que Baby es SOLAMENTE de Dean.