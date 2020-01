Otro villano de Batman es referenciado en la película

Sin embargo, Joker tiene algunas referencias de Batman , ya de entrada en el hecho de que la película está ambientada en Gotham City , retratada en un estilo que recuerda al clásico Batman: The Animated Series de los 90 . Gotham es retratado como un lugar surrealista, con el crimen fuera de control y una subclase de pobreza llena de resentimiento. En sintonía a esto un dato curioso es que una huelga de larga duración provoca que la basura no se haya recolectado durante semanas. Y allí entra en juego la existencia de otro villano del Hombre Murciélago : Ratcatcher .

Joker fue una de las películas del año por su retrato tan peculiar, tan particular de El Guasón , el archienemigo de Batman . En una era de universos cinematográficos compartidos, la cinta Joker es inusual, una historia independiente que realmente no brinda la oportunidad de crear todo un mundo paralelos de secuelas.

Ratcatcher cambiado de género aparecerá en The Suicide Squad de James Gunn; su papel será interpretado por Daniela Melchior. Sin embargo, es importante recordar que Joker no es parte del DCEU: es una película completamente separada, que existe en un universo propio. Eso significa que este guiño no es una pieza sutil de tejido conectivo para un próximo éxito de taquilla, sino simplemente un inteligente easter egg que seguro deleitará a aquellos espectadores que están familiarizados con los cómics y que no se percataron de él.