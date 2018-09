Otros 8 momentos que siguen haciéndonos llorar de la serie – This Is Us

La temporada tres de la serie se estrena el 25 de septiembre y necesitamos saber con qué nuevas historias nos emocionarán los Pearson. La segunda temporada fue fuerte ya que al fin supimos qué es lo que llevó a Jack a la muerte y eso solo hizo que lo amaramos aún más.

Hace algún tiempo recordamos los momentos que más nos hicieron emocionar de la primera temporada, y la segunda temporada no se quedó atrás. Debo confesar que no hubo episodio de esta segunda temporada en el que no haya derramado alguna lágrima… En algunos más y en otros menos.

Lo que destacamos de This Is Us es que no solo nos hace llorar desde la tristeza, sino también de alegría haciéndonos emocionar como si esa fuera nuestra propia familia. Por eso, tengan los pañuelos cerca, y disfruten está segunda parte con 8 momentos de la serie donde no pudimos contener las lágrimas.