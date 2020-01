Otros 9 misterios y crímenes argentinos que merecen su propia serie documental – Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía

En este artículo recordaremos otros 9 misteriosos crímenes argentinos que merecen su propia serie documental. Debemos aclarar que no nos regodeamos en el morbo y, verdaderamente, es una lástima hayan sucedido.

Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía , la nueva serie documental de Netflix que toma como eje la hasta hoy dudosa muerte del Fiscal Federal de la Nación Argentina Natalicio Alberto Nisman , está dando mucho de qué hablar tanto en Argentina como en el resto de la región. Esto se debe tanto a su muy buen apartado en lo visual como en algo que es básico: a todos nos gustan los misterios y formar nuestra opinión sobre casos no resueltos.

1 . Muerte de María Soledad Morales

2 . Atentando a la Embajada de Israel

Aquellos que la vieron y también aquellos que no, deben saber que el quid de la cuestión en Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía, no es la muerte del Fiscal Nisman, sino el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de Julio de 1994. La AMIA, a pesar del mal trago vivido en ese momento, aún hoy es un centro de la comunidad judía localizado en la Ciudad de Buenos Aires cuyos objetivos principales son promover el bienestar y el desarrollo de la comunidad judía argentina y mantener vivas las tradiciones y los valores de dicha comunidad. ¿Fue este el único atentado que golpeó al pueblo hijo de Abraham? No: primero se materializó el atentado a la Embajada de Israel.