¡No, no es broma!

El sitio ComicBook, develó que el actor Owen Wilson se ha sumado al elenco de Loki.

De acuerdo con el reporte, se desconocen los detalles sobre el personaje que interpretará en esta serie de Marvel y Disney+, pero sí se sabe que tendrá un rol principal.

Wilson es mejor conocido por las películas The Royal Tenenbaums, Wedding Crashers, Bottle Rocket, la trilogía de Night at the Museum, Marley & Me, Zoolander, entre otras.

Anteriormente se anunció que Noah Mills (Sex and the City 2) y Sophia Di Martino (Into the Badlands) también formarán parte del elenco.

Protagonizada por Tom Hiddleston, Loki seguirá a este dios nórdico a lo largo de la historia de la humanidad, mientras influye en los acontecimientos históricos.

La serie está programada para debutar en primavera de 2021.