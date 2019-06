Paramount Network apuesta a otra serie relacionada al mundo cowboy – The Last Cowboy

Paramount ha ordenado un nuevo programa de la mano del co-creador de Yellowstone Taylor Sheridan, Truly Original y 101 Studios.

The Last Cowboy presenta a jinetes y entrenadores altamente calificados que compiten en el mundo del dominio profesional de caballos. El programa narra las vidas de ocho hombres y mujeres que compiten en el circuito regular, una competencia con base en el oeste donde los jinetes guían a los caballos a través de un patrón preciso de círculos, giros y paradas.

Junto con la serie, Sheridan también está lanzando un evento llamado “Run for a Million“, la primera competición de este deporte en un estadio con un premio de un millón de dólares, que marca la más grande en su historia. La próxima experiencia se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto de 2019 en el South Point Arena and Equestrian Center en Las Vegas, y la competencia cobrará vida en el final de la serie.

Sheridan dijo: “La agilidad, la belleza y la tenacidad de Occidente están vinculadas al legado de Estados Unidos y mi impulso creativo ha sido explorarlas, en todas sus complejidades, en el cine y en la televisión. Ahora, con The Last Cowboy y ‘Run for a Million’, traemos a hombres y mujeres de verdad, y su dedicación al deporte, un desenmascaramiento del mundo cowboy que esperamos que la audiencia televisiva disfrute”.

“Los espectadores vinieron en gran número para ver a Yellowstone la temporada pasada para ver la forma en que mostramos la vida occidental moderna”, dijo Keith Cox, Presidente de Desarrollo de Paramount Network y TV Land. “Ahora les estamos brindando a los fanáticos una mirada al interior de la vida de los jinetes reales y sus desafíos y triunfos dentro del mundo de esta competencia”.