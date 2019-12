Paramount Pictures está desarrollando un nuevo reboot – Power Rangers

Paramount Pictures ha revelado que está desarrollando un nuevo reboot de los Power Rangers en el cine, buscando lograr conquistar a las diversas generaciones que han disfrutado de las aventuras de estos guerreros en la televisión.

Para ello, el estudio está en conversaciones con el productor Jonathan Entwistle, conocido por su trabajo en la serie The End of the F***ing World, quien podría hacerse cargo de este proyecto, no sólo como productor, también como director. En caso de concretarse su contratación estaría trabajando a lado del escritor Patrick Burleigh (Peter Rabbit 2: The Runaway).