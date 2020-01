Paramount y Hasbro están desarrollando el reboot de la franquicia

A 3 años del estreno de Transformers: The Last Knight, Paramount Pictures y Hasbro han anunciado que han ordenado el reinicio de la multimillonaria franquicia de Transformers.

El desarrollo de esta nueva versión queda a cargo de Joby Harold (Army of the Dead; King Arthur: Legend of the Sword) y James Vanderbilt (The Amazing Spider-Man; Zodiac), quienes desarrollarán dos guiones por separado.

Aunque no hay detalles sobre el rumbo que tomará cada uno de los proyectos, Variety afirma que se espera uno sea un spinoff directo de Bumblebee y otro sea el principal de la franquicia donde se desarrollará la lucha entre los Autobots y los Decepticons.