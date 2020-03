Para cerrar con este recap voy a mencionar pequeñas cositas que quedaron de fondo en el episodio y pueden ser importantes para el futuro del show. Primero, cada vez que Liam hablaba de su padre a todos se nos llenaron de preguntas el cerebro. ¿Quién es? Según tenemos entendido el hijo de Arnold/Bernard murió, pero las cosas que vimos puede que sean mentira.El tema es que mencionó Delos y quizás desde que su padre murió, él se alejó de la empresa, tomando control de lo que su padre había hecho y que es bastante parecido a lo que Arnold creó mucho tiempo atrás, pero más grande. Entonces…

A Bernard lo vimos, pero no importa mucho por ahora lo que hizo, ya que supuestamente está tratando de parar a Dolores, pero si está lejos, no sirve de nada. Igual, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos personalidades y que cuándo uno está apagado, el otro no puede hacer nada. Supuestamente Bernard no está mintiéndole y jamás tuvo contacto con Dolores, pero la realidad es que no podemos confiar en él y ni siquiera su “host” puede hacerlo. Sabemos que Bernard tiene conciencia propia, así que si tomó la decisión de mentirle, lo tendremos que descubrir cuando se encuentre con Dolores. Mientras tanto, sólo podemos ver lo que Jonathan Nolan quiera mostrarnos y por ahora no es suficiente.

Al final del capítulo Bernard decidió volver a Westworld y probablemente sea para reclutar gente que lo ayude a luchar contra Dolores. Puede ser que esa ayuda sea Maeve porque la habíamos dejado a cargo de mucho poder. En la escena post-crédito del episodio vimos en qué andaba ella y ni siquiera Maeve parece saberlo, así que vamos a tener que ponernos al día porque necesitamos saber cómo llegó a la versión de la Alemania nazi en este mundo. Todo eso habrá que descubrirlo la semana que viene, porque desde la última vez que la vimos hasta ahí, debe haber pasado mucho tiempo. La habíamos visto en control total de sus acciones y ahora no sabe ni dónde está parada.