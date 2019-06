Parte del espítitu de Breaking Bad vive en la serie de NBC – Good Girls

En caso de que haya alguna confusión me gustaría aclarar que esto no es una comparación entre el show de AMC y Good Girls. El programa creado por Vince Gillighan es uno de los mejores de todos los tiempos, solamente superado por Lost y Game of Thrones. Lo que vamos a ver aquí es cómo Breaking Bad influenció a esta serie para que pase de ser una muy amigable comedia a un drama lleno de drogas, policías y un poco de violencia. La segunda temporada de Good Girls tomó un drástico giro y mejoró al programa en un 100%.