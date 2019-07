Pasado, presente y futuro de la franquicia a 35 años de su llegada al mundo

Todo comenzó un 8 de Junio de 1984 , cuando se estrenó una película llamada Ghostbusters en los cines de Estados Unidos de Norteamérica . La cinta pronto se volvió un fenómeno de la cultura pop y hoy en día puede ser fácilmente incluida en un top ten de las mejores películas de los 80 . Desde entonces, la historia se convirtió en una enorme franquicia que nos ha obsequiado desde una serie de dibujos animados para la televisión ( The Real Ghostbusters ), pasando por la mencionada secuela en la pantalla grande, videojuegos para diferentes plataformas, juguetes, figuras coleccionables, comics, un reboot con protagónicos femeninos ( Ghostbusters: Answer the call de 2016 ) y mercancía de todos los tipos imaginables.

Ghostbusters (1984) – 35° Aniversario

Un cuarto integrante se incluiría al grupo a media película, motivo por el cual tal vez el rol no logró desarrollarse por completo: Winston Zeddemore , interpretado por el actor Ernie Hudson . Este era el personaje que había sido considerado originalmente para Eddie Murphy pero, al no lograrse, se le redujo relevancia al papel, dejándolo inclusive fuera de los carteles promocionales.

Por si esto fuera poco, la historia proporcionó algunos elementos más que ayudarían a impulsar a la leyenda: las mochilas de protones, que son las armas usadas por los Ghostbusters para combatir a los fantasmas; su inolvidable vehículo, el Ecto-1, la ambulancia Cadillac del 59, cuya sirena es característica distintiva de la franquicia; la canción compuesta expresamente para la película por Ray Parker Jr. que ha permanecido en las listas de soundtracks mas populares a través del tiempo, la cual acuñó la popular frase “¿a quien vas a llamar?”

Por último, pero nunca menos importante (de hecho es probable que esta sea la característica más relevante que le ha dado una identidad al filme y por lo que sigue siendo recordado hoy por hoy): el reconocido logo de “no se permiten fantasmas”. Este distintivo lo vemos hoy en posters, portadas de discos, playeras, tenis, loncheras, tasas para café, globos, etc, etc, etc. Tal vez muchas personas no vieron nunca la película o ya no la recuerdan en su totalidad, pero seguramente reconocen el símbolo ahí donde lo vean y es por eso que se identifica como algo familiar, algo con lo que hemos convivido durante mucho tiempo.