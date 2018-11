Pasado, presente y futuro de la serie hoy, el día del estreno de su sexta temporada – House of Cards

En este artículo te contaremos el pasado, el presente y el futuro de House of Cards hoy 2 de Noviembre de 2018, día que se estrena su sexta temporada.

Allá lejos y hace tiempo, Netflix comenzaba su derrotero por el mundo de las series, y House of Cards (versión de un programa de culto británico) fue el show indicado. Ahora, el futuro del show está en veremos luego de una serie de acusaciones contra su protagonista Kevin Spacey , quien interpretó a Francis ‘Frank’ Underwood desde 2013 .

1 . Temporada pasada

La quinta temporada del show estuvo a la altura, no de las primeras dos e imbatibles, pero sí que se desarrolló con intriga, violencia y mucha, pero mucha acción… sobre todo mental.

Sin embargo, no le da ninguna mención de un perdón a Frank o Doug , a pesar de haber aceptado hacerlo. Frank , que ha estado viendo la transmisión, la llama para exigirle una explicación, pero Claire rechaza la llamada, mira a la audiencia de la cámara y declara fríamente: “Mi turno”.

2 . El tráiler y los avances para la sexta temporada dicen mucho

3 . ¿Quiénes serán de la partida?

Uno de los clips de la nueva temporada pareció confirmar que Kevin Spacey no aparecerá en la sexta temporada ya que Claire Underwood (Wright) fue mostrada por la tumba de Francis Underwood.

Spacey reveló que estaba buscando tratamiento tras las acusaciones de que hizo avances sexuales no deseados hacia el actor de Anthony Rapp cuando el rubio tenía tan solo 14 años. En los días posteriores a esas denuncias, varios empleados actuales y anteriores de House of Cards acusaron a Spacey de conducta indebida y la policía del Reino Unido abrió una investigación contra la estrella por denuncias variadas.

Luego, Netflix emitió un comunicado diciendo que no avanzaría con House of Cards a menos que Spacey salga de la serie: “Mientras continuamos la investigación en curso sobre las serias denuncias sobre el comportamiento de Kevin Spacey en el set de House of Cards, él ha sido suspendido, con efecto inmediato. MRC, en asociación con Netflix, continuará evaluando un camino creativo para el programa durante la pausa “.

Más tarde se confirmó que Spacey no regresaría a la serie.