¡Pasó la décima edición de Argentina Comic-Con y estuvimos allí!

Entre las grandes figuras que pasaron en esta oportunidad por el escenario de Argentina Comic-Con tuvimos a Gillian Anderson , a tres de los pequeños de Stranger Things , a los mellizos de The Haunting of Hill House y a Rebecca Sugar , la creadora de la animación Steven Universe .

Además, Gillian se tomó un momento para hablar acerca de su carrera como escritora, su rol como feminista y hasta para subastar, ambos días, las remeras que llevó puestas. Se trataban de diseños de Jules Cain que representaban los labios de la mismísima Gillian Anderson y, lo recaudado de las subastas, iría a Women For Women , una organización dedicada a ayudar a mujeres que han escapado de contextos de guerra.

Por supuesto, es inevitable pensar en Gillian Anderson sin recordar a Dana Scully , pero la actriz dejó muy en claro que su época en The X-Files ha quedado atrás.

El sábado Buenos Aires aulló de excitación ante la presencia de tres de los grandes protagonistas de Stranger Things. El Upside Down llegó a la ciudad de la mano de Noah Schnapp, Sadie Sink y Caleb McLaughlin. Los intérpretes de Will, Max y Lucas quedaron extasiados ante el calor y la intensidad del público argentino que no paró un segundo de declararle su amor a voz en cuello.

Los actores compararon sus experiencias a la hora de filmar, cómo se conocieron, qué tan rápido se hicieron amigos, cómo Noah, por ejemplo, había audicionado en un principio para el papel que luego le quedó a Finn Wolfhard y cómo Sadie pensó al llegar al set lo pequeño que era Noah, y cuánto ha crecido de estatura en estos últimos tiempos.

Además, los jóvenes prodigios contaron también cómo se creaban las escenas con las criaturas horrendas de Stranger Things, qué poco ven ellos al momento de actuar de todo eso, cómo los Demodogs, por ejemplo, eran simples palos donde tenían que dirigir su atención o el temible Demogorgon sólo un hombre disfrazado.