Patines y mucho drama sobre la pista de hielo – Spinning Out

Año 2020 , poniéndole final al recalentado de las fiestas y de los maratones de las series que mantuvimos el 2019 . A 1 día del nuevo año, Netflix tira su primera carta a la mesa llamada Spinning Out .

Siendo la mayor de la familia Baker , Kat debe crear un vinculo con su madre Carol ( January Jones ) que simplemente ya es complicado, lleno de reproches. Presente se encuentra la falta de salud mental que las dos atraviesan: Carol es una madre enfadosa, la cual busca que sus hijas sobresalgan en la pista de hielo para lograr el sueño que ella no logró.

Spinning Out sigue a un grupo de promesas del patinaje artístico dispuestas a cumplir sus sueños regionales, nacionales y, por supuesto, llegar a los Juegos Olimpicos . Kat Baker , nuestra protagonista, sufre una caída en una competencia que amenaza su confianza y, consecuentemente, su carrera como patinadora. Su drama da inicio cuando una excompetidora y ahora entrenadora de origen ruso Dasha ( Svetlana Efremova ) reconoce su talento y la invita a competir con Justin ( Evan Roderick ) quien se convertirá en su pareja dentro y fuera de la pista.

A lo largo de la temporada podemos ver a Carol fuera de control por todas las malas decisiones que ha tomado, haciéndose sentir como un personaje no acorde a las edades que sus hijas tienen: Carol quedó varada en esta temporada ya que los saltos de días, semanas e incluso meses que daba la serie eran para Carol un poco torpes.

En varios capítulos vemos la rivalidad que Kat tiene con varios de los otros personajes, uno de ellos es Jenny ( Amanda Zhou ), la “mejor amiga” que aparece y desaparece de la pantalla dependiendo del estado de ánimo de Kat . Su melodrama es muy predecible: la chica con una lesión (que no sabemos de dónde vino) requiere mucho reposo pero no responde al tratamiento y su necesidad de seguir en la pista por convertirse en lo que su familia anhela.

El desorden mental de nuestra protagonista se ve opacado por esas situaciones exageradas de los personajes secundarios; no vemos a Kat explotar todas esas emociones bipolares que nos prometieron, logrando así convertirlo en el peor enemigo no solo para ella si no de la trama completa.

En los últimos capítulos se nos da unos pequeños momentos de ese desorden emocional que tanto pedimos, pero se ve anulado por esos horribles saltos temporales que mantiene toda la temporada.