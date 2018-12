Patricia Arquette protagoniza la primera imagen – The Act

El próximo 20 de marzo, volveremos a ver a Patricia Arquette en pantalla. Esta vez no será parte de un fuga de prisioneros como lo vimos en Escape at Dannemora, ahora ella jugará el papel de una madre tóxica en The Act, la nueva serie de Hulu.

La producción ha revelado la primera imagen de Arquette como Dee Dee acompañada de Joey King que da vida a Gypsy Blanchard, una joven aparentemente enferma que vive abrumada por la sobreprotección de su madre que en apariencia es la madre modelo, aunque esconde más cosas de las que deja ver que se revelarán después de un asesinato.