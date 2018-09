Patricia Arquette protagonizará una nueva serie para Hulu

Después del fracaso de CSI: Cyber, Patricia Arquette prepara su regreso a la televisión no sólo con el estreno de Escape at Dannemora, la nueva serie limitada de Showtime, también con una nueva producción que prepara Hulu en la que ha sido elegida para protagonizar.

The Act es el nombre de la nueva serie antológica escrita y desarrollada por Nick Antosca y Michelle Dean junto a Universal Cable Productions en exclusiva para la ya mencionada plataforma de streaming responsable del éxito de The Handmaid’s Tale o Future Man. El desarrollo de la serie está basado en historias de crimen reales.

La primera temporada tomará como base un artículo de Buzzfeed titulado “Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered”. Que sigue la historia de Gypsy Blanchard, una chica que está buscando la manera de escapar de una tóxica relación con su madre, Dee Dee (Arquette), quien además es sobreprotectora.