Patrick Dempsey protagonizará el piloto de una serie dramática en CBS

La serie se titula Ways and Means y se centra en un poderoso líder del Congreso (Dempsey) que ha perdido la fe en la política.

En el piloto, el personaje de Dempsey se encuentra trabajando en secreto con una joven congresista idealista del partido contrario para cambiar el sistema que ayudó a crear. Juntos, intentarán salvar la política estadounidense, si no los atrapan.

Mike Murphy y Ed Redlich son los escritores y productores ejecutivos del show. La ex directora de CBS Entertainment, Nina Tassler, también será productora ejecutiva junto con Denise Di Novi de PatMa Productions, Tom Lassally de 3 Arts Entertainment, Patrick Dempsey y Joannie Burstein.

Si la serie obtiene la luz verde, el papel marcaría un regreso a la televisión para Dempsey, quien es mejor conocido por su papel en Grey’s Anatomy. Allí el actor interpretó al Dr. Derek Shepherd hasta la undécima temporada del programa. Desde entonces protagonizó la película Bridget Jones’s Baby y la serie de Epix, The Truth Behind the Harry Quebert Affair.