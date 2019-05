Pattinson vs Hoult: la batalla por ser el nuevo Caballero Oscuro

El primer éxito de Nicholas fue el film About a Boy , donde compartió elenco con Hugh Grant . Para Robert , en cambio, su primer triunfo vino de la mano de Harry Potter and The Goblet of Fire , donde interpretó a Cedric Diggory .

Tanto Pattinson como Hoult exploraron muchas opciones para poder encontrar su terreno. Robert tuvo que luchar para quitarse de encima el estigma de haber sido Edward Cullen , el vampiro que brillaba, mientras que Hoult hizo un breve paso por el teatro, un papel en un film olvidable como Clash of the Titans y trabajó con su acento para incorporarse a la industria norteamericana.

En los últimos años, ambos actores han dedicado su carrera a films independientes, alejados de las grandes luces de Holywood. A Pattinson, por ejemplo, esto le dio la oportunidad de trabajar con directores de todas partes del mundo, como los hermanos Safdie, con quien llevó adelante uno de sus papeles hasta la fecha en el film Good Times. Hoult, además, se dedicó a trabajar en algunos films biográficos, como por ejemplo Rebel in the Rye, donde interpretó a J.D. Salinger. Si tienes ganas de verlo en otro rol de esta índole, tal vez debas reservarte para ver Tolkien en tu sala de cine más cercana, donde Nicholas interpreta al gran autor de The Lord of the Rings.