Patton Oswalt se une a la segunda temporada – The Boys

La próxima entrega de The Boys confirmó al actor de Ratatouille como parte del elenco.

Erik Kripke, showrunner de la serie de Amazon Prime Video, anunció esto a través de su cuenta de Twitter, donde posteó una foto con Patton y puso: “¡Gracias @pattonoswalt, eso fue INCREÍBLE!”.

Si bien su papel es secreto, una posibilidad es que Oswalt sea The Legend, un ex escritor de cómics con un conocimiento enciclopédico de los superhéroes. La filmación está actualmente en curso para la segunda temporada.

El reconocido actor recientemente trabajó en múltiples programas de televisión como Veronica Mars, You ar not a Monster, The Goldbergs, Happy y An Emmy for Megan, entre otros.