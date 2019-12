Paul McCartney y Netflix trabajan en un nuevo proyecto animado

Estamos encantados de asociarnos con Netflix. Complementan lo que ya es un equipo increíble con Gaumont y no podemos pensar en nadie mejor con quien trabajar para llevar nuestra película a una audiencia global. Siempre me han encantado las películas animadas y este es un proyecto muy importante para mí. No puedo esperar a que el mundo lo vea.

— Paul McCartney