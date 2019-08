Paul Rudd no estará en la secuela

Es triste, porque estábamos muy entusiasmados con que sucediera. Paul Rudd no regresará como Tommy Doyle en la secuela Halloween Kills.

En su lugar, será Anthony Michael Hall (The Breakfast Club) quien interprete la versión adulta de aquél niño al que cuidaba Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) en la película original.

Paul Rudd interpretó al joven Doyle en Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995). Lo cierto que aquella película fue malísima y que ni siquiera forma parte de la peculiar continuidad actual (la versión de 2018 es secuela directa del primer filme), además pareciera que el tiempo no pasa por Rudd (haciendo que se vea raro un personaje tan joven en contraste con el personaje de Curtis).