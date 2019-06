Paul Wesley regresa para la segunda temporada de la serie – Tell Me a Story

¡Buenas noticias para los fans de Paul Wesley!

El actor de The Vampire Diaries regresa para la segunda temporada de Tell Me A Story, interpretando a un nuevo personaje.

Basada en un formato español, la serie antológica de CBS All Access cambiará de temática y ahora se centrará en cuentos de princesas, presentando las historias reimaginadas y oscuras de La bella y la bestia, La bella durmiente y La Cenicienta.

Wesley interpretará a Tucker, un novelista con problemas que pasa sus noches de insomnio trabajando en una cabaña aislada en el bosque y sus días tratando de demostrar que es lo suficientemente bueno para su hermosa novia. Pero todo colapsará cuando un oscuro secreto amenace con destruir su mundo.

La primera temporada de Tell Me A Story entrelazó los cuentos de hadas de Los tres cerditos, Caperucita roja y Hansel y Gretel.

Kevin Williamson (The Vampire Diaries, Dawson’s Creek) seguirá como showrunner de la nueva temporada.