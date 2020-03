“Mi única conclusión lógica es cesar la distribución del producto semanal hasta que tengamos claridad en el progreso de las medidas para que esta enfermedad no se propague más”, comentó Steve Geppi, fundador de la antes llamada Diamond Comics.

La preocupación crece cuando uno se entera de que Diamond se encarga de distribuir los cómics de Marvel, DC, Dark Horse, Boom!, Dynamite, Image y algunos independientes (no sólo a nivel EUA sino internacional), lo cual deja clara la idea: no habrá cómics impresos durante un buen tiempo.

The Hollywood Reporter confirmó lo que los fans de las historietas temían desde hace unos días: Diamond Distributors ha anunciado que han dejado de aceptar cargamentos de producto en sus bodegas, y que como consecuencia dejarán de distribuir a las tiendas de cómics desde el próximo 1 de abril.

Por supuesto, uno pensaría que la era digital nos ha salvado, y que tener el cómic impreso “no es para tanto” estos días. Pero no es así, al menos no desde la perspectiva de un coleccionista de historietas. Es, en verdad, una tragedia para ellos y una más grande para las ventas de todas esas casas editoriales.

Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la industria del cine y la televisión? Es sabido los miles de millones de dólares que el subgénero de superhéroes ha brindado a Hollywood (amén de otras decenas de adaptaciones de cómic que no son de superpoderosos), por lo que, aunque historias como Three Jokers podrían posponerse pero no necesariamente cancelarse, la merma en ventas del impreso podría poner en aprietos tanto a editoriales como a creativos, siendo un peligro creativo a mediano plazo.

Aunado esto a que Hollywood no está muy abundante de ideas estos días (remakes, precuelas, secuelas, reboots, etc.)… ¿no creen que es un tema preocupante?