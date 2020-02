Pedro Pascal explica cómo es su personaje

El actor que interpreta a Maxwell Lord en la secuela de Wonder Woman, habló sobre su versión del villano.

En una entrevista con EW, Pedro Pascal señaló: “Max es un vendedor de sueños”. Lord ha aparecido varias veces en televisión, incluidas Smallville y Supergirl, pero esta será la primera vez que lo veremos en la pantalla grande.

Además, Pedro agregó: “Este personaje personifica el dicho ‘obtén lo que quieras, como puedas, tienes derecho a ello’, y él lo hace a cualquier costo, lo que representa una gran parte de nuestra cultura y este tipo de descaro, es muy avaro”.

Aún no está claro si Max Lord tendrá sus poderes o no en Wonder Woman 1984, pero todo parece indicar que será una parte muy importante del film, no jugará un rol secundario. No obstante, tendremos que esperar hasta el 5 de junio para confirmarlo.