Películas que son asombrosas porque fueron protagonizadas solamente por un actor

5 . Ryan Reynolds en Buried (2010)

Película no recomendable para claustrofóbicos. Sin embargo, es un viaje emocionante y sorprendentemente tenso teniendo en cuenta que todo tiene lugar dentro de un ataúd.

A diferencia de otros protagonistas en este tipo de películas, la representación de Reynolds se siente muy real porque no tiene un arma súper secreta para usar; él no es un especialista en salir de estas situaciones y reacciona más o menos como lo haría cualquier persona normal, lo que hace que sea aún más aterrador.

4 . James Franco en 127 hours (2010)

Boyle muestra a los espectadores la grandiosidad del paisaje con varias tomas, pero esto no es simplemente para que podamos admirar la inmensidad y la belleza de la madre naturaleza: esas tomas se usan para contrastar cuán aislado y solo está nuestro protagonista. Esto es más que cualquier diálogo de pánico o expresión facial aterrorizada, es lo que hace que esta película sea tan escalofriante, eso y el hecho de que tienes que ver a un hombre adulto tratar de cortarse el brazo con un cuchillo sin filo…

3 . Sam Rockwell en Moon (2009)

Técnicamente esto es más un espectáculo de dos hombres (tres si tenemos en cuenta el giro del final que no les voy a spoilear), pero a no confundirse: es Sam Rockwell quien lleva cada escena.

2 . Tom Hardy en Locke (2014)

Pasar una hora y media con un Tom Hardy angustiado tratando de llegar al hospital a tiempo, no parece el mejor plan, pero es una obra realmente entretenida. Debido a que el intenso viaje en automóvil ocurre en tiempo real, su única fuente de contacto con los otros nombres en los créditos de la película es a través del teléfono. Así, la ansiedad se transmite de inmediato a los espectadores.

1 . Robert Redford en All is Lost (2014)

¿Cuál es el escenario más aterrador que puedas imaginar? Perderse en el mar, solo, sin nada más que su propio ingenio y astucia suena bastante terrorífico ¿no? All Is Lost no es en realidad un documental, pero las emociones crudas y el compromiso inquebrantable de Robert Redford de asegurarse de que esta historia se cuente lo más real posible hacen que parezca una.