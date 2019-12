Después de maratonear la segunda temporada de YOU, sabemos que muchos de ustedes ya quieren ver la tercera temporada. Afortunadamente, ya está más que confirmada.

Al actor Penn Badgley, quien da vida al acosador y asesino Joe Goldberg, se le escapó este pequeño detalle durante una entrevista con el sitio ET.

“Ella [Love] no parece ser el mismo tipo de persona. No parece el mismo tipo de depredador. No parece ser… tú sabes, me atrevo a decir, en la tercera temporada… ¡Oh, Dios!”, expresó Badgley.

Tras su metida de pata, la periodista de ET trató de sacarle más información sobre la nueva entrega, pero el exalumno de Gossip Girl aseguró que no podía decir más, al menos no de forma oficial.

La verdad, es que no dudamos que Netflix haga muy pronto el anuncio, pues el final de la segunda temporada quedó muy abierto después de que Joe pusiera sus ojos en otra posible víctima.