El actor que le da vida a Joe Goldberg en la serie de Netflix admitió que, cuando le contaron el final, se decepcionó, pero luego lo terminó aceptando.

¡CUIDADO CON LOS SPOILERS!

En una entrevista con Entertainment Weekly, Badgley expresó: “Cuando descubrí hacia dónde se dirigía la historia me quedé un poco abatido, quería una resolución más positiva. Pero igual que cuando Beck murió en la primera temporada, me di cuenta de que era lo más adecuado. Lo más responsable era decir: ‘No, Joe no puede tener un final feliz’”.