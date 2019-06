Todavía no se estrena la segunda temporada de YOU y las nuevas declaraciones de su protagonista, Penn Badgley, nos han dejado helados.

La serie narra la historia de Joe Goldberg, quien enamora a una chica, haciendo uso de las redes sociales y deshaciéndose de cualquier obstáculo en su relación, esto incluye matar.

Badgley confesó a Entertainment Tonight que para él las escenas más perturbadoras de su personaje Joe, no son las que implican violencia, sino los momentos posteriores en los que debe llegar a un acuerdo con lo que ha hecho.

Sin embargo, el actor admitió que en la segunda temporada grabó escenas que lo dejaron bastante enfermo.

“Hubo algunas cosas que hice con cuerpos protésicos, en esta nueva temporada, que mientras las hacía fueron un poco nauseabundas”, dijo el actor.

Los nuevos episodios seguirán a Joe en Los Ángeles y se basarán en la segunda novela de Caroline Kepnes, “Hidden Bodies”.

Victoria Pedretti (The Haunting of the Hill house), Robin Lord Taylor (Gotham), James Scully (Heathers), Jenna Ortega (Jane the Virgin) y Carmela Zumbado (Wall of Mexico), formarán parte del nuevo elenco.