Perro/Oc – Mayans MC

Llego el ansiado día para los fanáticos de Sons of Anarchy que nos quedamos (me incluyo) con ese sabor amargo de la “supuesta” muerte de Jax Teller, ya cansado de todo y de todos, ¿pero no pensó en nosotros? El no, pero su creador Kurt Sutter no tenía pensado dejarnos así y por ello decidió luego de varios años continuar en dicho universo, con ustedes… Mayans M.C.