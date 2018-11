Personajes que extrañamos #26: Stephen Holder – The Killing

The Killing es una de esas series memorables a las que todos, tarde o temprano, volvemos. Y mucho de ese éxito se debe a la gran pareja de detectives que tiene como protagonistas: Sarah Linden y Stephen Holder . Por eso, hoy, en esta sección llamada Personajes que extrañamos , le rendimos homenaje a él, ese joven que empezó desde lo más bajo y oscuro, para convertirse en un hombre hecho y derecho y en un gran detective.

En el principio, Holder no era lo que esperábamos. Su look despreocupado, su lenguaje de la calle, su desfachatez, nada indicaba el talento que se escondía en su interior. Además, la combinación con la parca Sarah Linden también parecía equivocada: una mujer tan dura e impermeable con un joven que parecía tener más en común con los delincuentes que con sus colegas no auguraba la relación maravillosa que formaron.