Personajes que extrañamos #28: Rae Earl – My Mad Fat Diary

Las series coming of age no escasean en estos tiempos. Sin embargo, pocas, muy pocas, han alcanzado el nivel de My Mad Fat Diary. La serie inspirada en la novela My Fat, Mad Teenage Diary de Rae Earl, producida por E4, es una de las mejores del género, incluso más de cuatro años después de haber finalizado.

Gran parte de ese éxito se debe a sus personajes y, en particular, a su protagonista: Rachel “Rae” Earl (sí, el mismo nombre de la autora de la novela).