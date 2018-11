Personajes que extrañamos #29: Radical Ed – Cowboy Bebop

No voy a mentirles: el personaje al que le rendimos homenaje hoy es mi personaje animado favorito, de mi serie animada favorita de todos los tiempos.

De apariencia decididamente andrógina, con unos escasos trece años, Edward , que se reconoce como niña, es una hacker tan conocida en la Tierra que tiene una recompensa sobre su cabeza por haber hecho dibujos sobre la superficie del planeta con un satélite. Por supuesto que no había sido ella, pero así y todo se involucró tanto con la inteligencia artificial del satélite que se había rebelado, que buscó la forma de que no lo apresaran.

Ed es un personaje especial: funciona dentro de Cowboy Bebop como el alivio cómico dentro de la parquedad y el drama de sus compañeros. Su apariencia es también bastante particular, una cabellera corta y roja, las calzas biker negras, la musculosa holgada que deja ver su ombligo, sus lentes de realidad virtual, su portátil llamada Tomato y, por supuesto, su necesidad constante de estar descalza. ¡Es que Ed usa sus pies para todo! Desde rascarse la nariz hasta tipear a toda velocidad.

Dentro de la Bebop, además de su particular relación con Ein, Ed era especialmente querida por Jet, que representaba una suerte de figura paterna para ella. Además, la pequeña y brillante hacker sentía una particular admiración por Faye y su sensualidad. Y, aunque su vínculo no era especial, cuando Edward decide abandonar la Bebop para volver junto a su padre, al primero que le hace un obsequio de despedida es a Spike.

Su partida sigue siendo uno de los momentos más conmovedores de la serie, con Ein persiguiéndola para irse con ella, y la maravillosa canción de The Seatbelts, Call Me Call Me, sonando de fondo. Por suerte, con la llegada de la serie live-action de Cowboy Bebop, volveremos a encontrarnos con esta cowgirl muy pronto.