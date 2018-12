Personajes que extrañamos #30: Lois Wilkerson – Malcolm in the Middle

¿Cómo no extrañar Malcolm in the middle? ¡Crecimos junto a la familia Wilkerson! Queremos a todos sus miembros, desde Malcolm hasta el pequeño Jamie. Por eso hoy, en esta sección que le rinde homenaje a personajes que ya no están pero que seguimos queriendo, la recordamos a ella, la madre terrible que trataba de controlarlo todo: nuestra adorada Lois.