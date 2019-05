Personajes que extrañamos #47: Theon Greyjoy – Game of Thrones

The Long Night ha sido, probablemente, uno de esos episodios que quedarán en la memoria de todos por años y años. La batalla entre la vida y la muerte se dio, por fin, en el territorio del norte y, de no haber sido por la pequeña, veloz y valiente Arya , el Night King y los suyos hubieran podido instaurar una noche eterna.

Un tanto soberbio y no siempre capaz de tomar buenas decisiones, inclinado tal vez hacia la brutalidad por la que es conocido su pueblo, Theon creció en Winterfell compitiendo con Robb Stark y Jon Snow por hacerse un nombre, justo entre aquellos que habían vencido a su familia.

Nacido en las Islas de Hierro , era el único heredero varón de Balon Greyjoy , su padre. Cuando los Iron Born quisieron rebelarse contra el Trono y fallaron, Ned Stark se llevó a Theon al norte como rehén y custodio. Allí, Theon pasó la mayor parte de su vida. Si bien tenía claro que no era un Stark , como Jon Snow , era tratado como parte de la familia.

Ramsay , reconocido como el mejor villano de toda la serie, apresa a Theon y lo tortura más allá de lo imaginable. No solo lo castra, sino que, además, termina de quebrar por completo a este muchacho que sin duda ha cometido crueldades, pero que ahora ve sus errores devueltos por el destino de la mano de Ramsay con creces. Así, Theon termina convirtiéndose en Reek , un asustadizo sirviente de Ramsay Bolton , quien no parece recordar la fortaleza de su verdadero nombre.

Su asalto a Winterfell termina mal: es sorprendido por los Bolton , hombres del norte, que vienen a hacerse con el castillo. Entre ellos, por supuesto, está Ramsay , el hijo bastardo de Lord Bolton , quien será clave en el desarrollo de Theon como uno de los personajes más complejos de todo Game Of Thrones .

Sin embargo, a pesar de estar completamente destruido emocional y psíquicamente, Theon reacciona cuando Ramsay se casa con Sansa, quien supo ser alguna vez como su hermana. Luego de ver cómo este la maltrata y la viola, Theon la ayuda a escapar, protegiéndola y guiándola hasta los brazos de Jon Snow. Finalmente, Theon logra reencontrarse con su hermana Yara, pero las malas noticias no terminan ahí: su padre, Balon Greyjoy, ha sido asesinado por su tío, Euron, quien quiere hacerse con el poder de las Islas de Hierro.

Jurándole lealtad a Yara, ya que él ya no es apto para ser un líder debido a todo el trauma que le impartió Ramsay Bolton, los hermanos Greyjoy y algunos pocos fieles huyen para pedirle ayuda a Daenerys Targaryen, arrodillándose ante la nueva reina. Cuando todo parecía mejorar, Euron ataca y toma de rehén a Yara. El traumatizado Theon no puede hacer otra cosa más que mirar, ya que todavía no está preparado para la batalla.