Personajes que Extrañamos #50: Walter White – Breaking Bad

La fascinación con el personaje viene de la mano del cariño que nosotros el público ya le teníamos a su intérprete, Bryan Cranston , a quien muchos recordamos como Hal en la serie de Malcolm in the Middle , donde interpretó a un padre totalmente opuesto a lo hecho por Walter White , cautivando a todos con su transformación desde el episodio piloto.

Durante 5 temporadas y 62 episodios vimos desaparecer a Walter White para darle paso al surgimiento de Mr. Heisenberg, quien se hizo presente tras una serie de conflictos con capos de la droga que lo pusieron a él y su compañero Jesse Pinkman en situaciones realmente peligrosas, de las cuales pudieron salir gracias a la astucia e inteligencia del cabecilla de ese par. El escape no fue de forma ilesa, pero sí con vida.

Pero esa no es la parte terrorífica de la historia de Walt; la parte personal es lo importante: cuando él demostró que no estaba tan alejado de sus rivales, tal vez era una peor persona de lo que se imaginaba. No fue el dinero que hizo con su negocio ilícito lo que lo transformó, fue el poder conseguido lo que reveló su verdadera personalidad. Desde el episodio piloto, Walter White dejó en claro una cosa, que “la química es la transformación de la materia como la vida misma”, la frase perfecta que resume los 2 últimos años de su vida. Su historia no es una de esas historias con falta de oportunidades, sino una vida que tiene miedo al fracaso, a perderlo todo. ¿Y qué pasa cuando sabes que tu muerte está cerca? El miedo a terminar con lo que tenías se desvanece, no hay más que hacer cuando tus días están contados, aplicando así que la única forma de vivir es saber que vas a morir. Es así como Heisenberg decide vivir sin miedo.