Personajes que extrañamos: Abraham Ford – The Walking Dead

Hay series que nos acostumbran a perder personajes queridos. Game of Thrones , sin duda, es la primera que se nos viene a la mente. Pero The Walking Dead es sin duda otro de estos shows que parecen encontrar placer en quitarnos a quienes más queremos. Por eso hoy, en esta humilde sección de Personajes que extrañamos , le rendimos homenaje a él, a Abraham Ford .

Abraham era un tipo increíble: tenía sentido del humor, gustaba de un buen whisky y sabía matar zombies como ninguno. Es cierto, tal vez no era el más cuidadoso, o el más sentimental, pero sin duda era uno de esos personajes con los que podías contar para que te cuidara la espalda.

A pesar de no ser el mejor expresando sentimientos, tuvo a dos hermosas mujeres a su lado, luego de la muerte de su esposa: Rosita y Sasha. Aunque tal vez su despedida de Rosita no haya sido de las más correctas, sabemos que ambos de todas formas seguían cuidándose el uno al otro. Además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al amor cuando aparece? Abraham comenzó a sentir cosas por Sasha y, en vistas del fin del mundo, no podemos negarle que haya intentado ser feliz. Ya había sufrido bastante.