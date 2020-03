Personajes que regresan para My Hero One’s Justice 2 – My Hero Academia

Faltan unos días para que la secuela del videojuego de peleas de My Hero Academia llegue a PlayStation 4, Switch, Xbox One y PC… ¡y Bandai Namco nos ofrece un trailer con más razones para ir por él cuanto antes!

Como pueden ver, sumando los personajes que regresan del primer juego, esta es la prometedora lista de héroes y villanos que incluyen maestros y estudiantes de la Academia de Héroes:

Izuku Midoriya, Kai Chisaki (Overhaul), All Might, Mirio Togata, Tomura Shigaraki, Mina Ashido, Minoru Mineta, Nejire Hado, Tamaki Amajiki, Sir Nighteye, Katsuki Bakugō, Shōto Todoroki, Ochaco Uraraka, Tsuyu Asui, Eijirō Kirishima, Inasa Yoarashi, Enji Todoroki (Endeavor), Dabi, Tenya Iida, Denki Kaminari, Fumikage Tokoyami, Kyōka Jirō, Momo Yaoyorozu, Himiko Toga, Stain, Gran Torino, Muscular, All for One, Shota Aizawa (Eraserhead), Twice, Mr. Compress, Fat Gum, Kendō Rappa, Gang Orca, Camie Utsushimi, y Seiji Shishikura.

My Hero One’s Justice 2 incluirá además historias y arcos relacionados directamente con la cuarta y actual temporada del anime, además de una modalidad de misiones y la enigmática mecánida “Side Kick Plus Ultra!“.