¿Peter Jackson siempre sí podría estar involucrado en la serie? – The Lord of the Rings

Meses atrás, el director Peter Jackson había confirmado que no estaba involucrado en la serie de The Lord Of The Rings de Amazon, pero ahora el panorama ha cambiado.

Esta vez mientras Jackson promocionaba su más reciente película, Mortal Engines, confesó a Metro que esperaba contacto con el streaming.

“Creo que nos enviarán algunos guiones para saber si podemos ayudarles. Les deseo todo lo mejor y si podemos ayudar seguro que lo intentaremos. Es una enorme tarea”, explicó el director neozelandés.

Por supuesto, los fans de J. R.R Tolkien estamos más que emocionados con su declaración, pues significa que podría estar involucrado en un cierto nivel que aún desconocemos. Sólo falta que haya algo más sólido para por fin descubrir cuál será su rol en la serie.

Anteriormente se dio a conocer que los escritores JD Payne y Patrick McKay (Jungle Cruise) serían los encargados de traer la Tierra Media a la pantalla chica, y desde ese momento no han aparecido noticias nuevas del proyecto.

Recordemos que Amazon declaró que la serie debutaría hasta el 2021.