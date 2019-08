La posible tercera película de Ant-Man no se mencionó en la Comic-Con de San Diego. Sin embargo, el director de Ant-Man and The Wasp abordó una posible historia para esta cinta.

Definitivamente hay historias para una tercera película de Ant-Man, como se estableció en Ant-Man and the Wasp. El director, Peyton Reed, reveló que dejó algunas cuestiones importantes para una posible trilogía.

“Definitivamente hay cosas en esta película que, si tenemos la suerte de hacer otra, hay mucho con lo que jugar. Pasamos más tiempo en el Reino Cuántico que en la primera película, pero sólo recorrimos un poco de lo que se trata”, dijo Reed en una entrevista con ComicBook.com.

El director agregó que Feige permite a los cineastas contar las historias que quieren: “Siempre hay conversaciones. Estamos conscientes de lo que están haciendo las otras personas con las películas. Feige nos dice: ‘Lo que ustedes hagan en su película va a afectar a otra’, incluso si partes de esa película ya se han filmado, tenemos que hacer lo que es correcto para la nuestra, contar nuestra historia y luego es el problema de la otra persona”.

Todavía no se sabe cuándo un posible Ant-Man 3 llegará a los cines.