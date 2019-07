Phillip Rhys estará en la segunda temporada – Tell Me a Story

El actor tendrá un papel recurrente en la próxima edición de la serie de antología de CBS All Access.

Rhys es conocido por participar Pretty Little Liars: The Perfectionist, Nightflyers, Rosewood y Tripped, entre otros espectáculos televisivos. Según Deadline, en Tell Me a Story interpretará Damien Hewett, un astuto ejecutivo que representa a la cantante de música country Ashley Rose (Natalie Alyn Lind).

De esta forma, Rhys se suma a las ya confirmadas Lind, Danielle Campbell y Carrie-Anne Moss como parte del reparto de la segunda entrega de esta producción de Williamson y Dana Honor que toma los cuentos de hadas más queridos del mundo y los reimagina como un thriller psicológico oscuro y retorcido.