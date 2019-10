Pilot – Batwoman

Durante el último crossover del Arrowverse, Kara, Barry y Oliver fueron a Gotham City. Ahí vimos que la supuesta oscuridad que Star City tenía no era nada al lado de lo de Ciudad Gótica. Resulta que ellos no tuvieron la suerte de tener al Team Arrow y el vigilante que los protegía, había desaparecido hace muchos años. Sí, hasta Batman se dio por vencido y dejó de luchar por su hogar, así que de a poco se están recuperando y para eso apareció Batwoman. Por lo que vimos en el crossover, ella ya está hace un tiempito en Gotham, pero muy pequeño y ahora nos toca ver cómo es que Kate Kane, la prima de Bruce, tomó el manto que su primo había dejado. Entonces, la preguntas que necesitábamos que se respondan eran muchas y me parece que este piloto las respondió todas, así que vamos a hablar de todo porque para mi sorpresa, el primer episodio del nuevo show que se suma al Arrowverse, estuvo muy bueno. Este primer episodio se ubica antes de Elseworlds, acá, Kate todavía no es Batwoman, ella sólo es una chica que estuvo entrenando los últimos tres años de su vida para que su padre la deje entrar a The Crows, la organización que se fundó luego de la desaparición de Batman. Alguien debía proteger la ciudad y ellos son lo que trataron de hacerlo. Por lo que se ve, ese control es bastante militarizado y parece cómo si estuviesen viviendo en una ciudad en la que el terrorismo no te deja respirar. Eso está bueno porque se genera un ambiente muy tenso y la fina línea que separa paz de dictadura, está a punto de romperse. Obviamente, los que ven así esta sociedad son los que se quejan de este tipo de seguridad y desde el punto de vista de Alice, todo está mal. Entonces, ella aparece para romperle las piernas al padre de Kate y ahí comienza el show. El secuestro de Sophie, la número 2 de él, trae de regreso a Gotham a Kate y con ella, la esperanza de libertad vuelve a aparecer en los ciudadanos de Ciudad Gótica.

Esto es algo que me llamó mucho la atención, porque si bien Batman siempre fue salvación, uno está acostumbrado a que cualquier persona le tenga miedo. Este vigilante es una representación de todos sus miedos hechos realidad para que la gente mala tiemble con sólo escuchar su nombre. Pero no sólo eso, mismo Oliver lo consideraba una leyenda urbana para mantener a los malos parados en línea, entonces, si me hablan de Batman, no pienso en esperanza. El tema es que esta ciudad conoció un mundo sin su protector y por eso ahora acepta que sus métodos eran correctos y que estaban mejor con él. A esto debo sumarle la palabra libertad, que es algo que mencione previamente. La libertad que tiene Batman para trabajar debe ser fascinante, por lo que vimos, su trabajo con la policía era algo normal y entonces, no hay nada que le venga mejor a las necesidades de Kate. Hoy, ser Batwoman le da libertad y la posibilidad de ayudar y esas son su dos pasiones. Si bien me molestó un poco al principio lo que le estaba haciendo su padre a Kate, a medida que avanzó el capítulo, uno vio viendo la realidad. Él estaba protegiéndola realmente y si bien notamos que no necesita protección, un padre siempre tiende a trata de ayudar a su hijo. Esto no quiere decir que quizás sea malo y que todo su sistema este corrupto, pero creo que el amor que siente por Kate es real y bueno, ahora tendrán que competir con Alice. En el pasado de Kate, nos enteramos que su hermana y su madre murieron porque Batman no pudo salvarlas, pero al final del capítulo nos enteramos que Alice es Beth y ahí muchas cosas cambiaron. Lo que tenemos son preguntas porque realmente uno quiere saber qué la llevó a odiar a su padre y puede que a Kate no le gusten las respuestas. ¿Habrá tenido algo que ver con la muerte de su madre? No me extrañaría, pero por ahora, quiere que junto con su hermana gobiernen la ciudad y para eso necesita que papá no esté más.

Para llamar la atención de su padre, Alice secuestró a Sophie. Ella no es sólo el amor de la vida de Kate, sino que también es todo lo que su padre habría querido de ella. Sophie era perfecta, era un soldado que nunca quiso dejar de serlo, ni por ella y aparentemente, es algo que el padre valoró siempre. Kate es lesbiana y por culpa de lo cerrados que son en el ejército, tuvo que dejar todo. Me gustó mucho el momento en el que Sophie le dijo que ella no podía darse el lujo de dejar de estudiar porque eso habla un poco de la realidad. Se nota que Kate es buena en lo que hace y que tiene conciencia de la vida en Gotham, pero los últimos tres años estuvo viajando por el mundo, entrenando y viviendo gracias al dinero de su padre y eso es algo que Sophie no podía hacer. Así que el camino de ellas se separó y aunque Kate haya vuelto a casa, en estos momentos, Sophie está comprometida con un hombre, así que esperemos que eso no le pegue a Kate en el ego y seamos maduros al respecto. La que fue muy madura con todo lo que pasó en este episodio fue Kate, que vio todo lo que pasó en su vida y dejó de culpar, se sentó a pensar y tomó la decisión correcta. Ella durante toda su vida pensó que Batman había dejado morir a su familia pero hoy nos enteramos que no, lo que falló fue la fabricación del auto, él se aseguró de todo y fue salvar a los que necesitaba su ayuda. Kate no sólo descubrió eso, sino que también se dio cuenta que Bruce, la persona que la cuidó siempre era también el vigilante que protegía la ciudad. No sabemos por qué se fue, pero sabemos que Kate va a hacer lo imposible para poder seguir con su legado y que si llegase a volver, estaría orgulloso de lo que generó siendo Batwoman. Así que esperemos que la ciudad esté a la altura, porque ahora tienen a su protector de regreso y cuando se enteren que no es él, las cosas se van a poner muy interesante. Además, ¿por qué quiso dejar de ser él? ¿Qué le hizo querer ser su propia versión del vigilante? No lo sé, pero seguro lo descubriremos próximamente.