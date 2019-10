Pilot – Nancy Drew

Comenzó esta nueva serie y este primer episodio viene no solo cargado de misterios sino con muchos personajes por conocer. Nancy Drew es la protagonista que siempre fue una joven curiosa que resolvió varios misterios a lo largo de su vida. Pero todo cambió luego de la muerte de su madre.

Nancy ha tenido algunos contactos con lo que pareciera ser algo sobrenatural pero no es algo que quede del todo claro. Ella está trabajando en el bar The Claw, donde no se lleva muy bien con todos. Conoceremos a George, su jefa, quien fue su compañera de secundario, a Bess una joven de ciudad que se tomó un año sabático y a Ace quién se encarga de los platos en el bar.

Ella tiene una relación con Nes Nickerson, Nick como lo llama ella,que no la toma muy en serio pero en este episodio comenzaremos a ver cómo logrará abrirse con él.