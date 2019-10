En la semana nos enteramos que Stephanie Beatriz, nuestra amada Rosa Diaz de Brooklyn Nine-Nine, haría cualquier cosa con tal de interpretar a She-Hulk y todos nos preguntamos ¡¿QUÉ ESPERA MARVEL PARA LLAMARLA?! Ojo, quizás Disney & CIA están negociando con alguien más (como Ronda Rousey) o tienen otro nombre secreto en mente, ¿no? Ante la demora, nos pusimos a pensar quienes serían grandes She-Hulks para descifrar a Disney/Marvel y salieron estos nombres. ¿Será alguna de ellas la elegida?

5 . Eliza Dushku

El aspecto más positivo es que ella ya conoce al personaje porque hizo su voz en dos series animadas, Hulk and the Agents of S.M.A.S.H y Ultimate Spider-Man. Dushku le dio al personaje mucha personalidad, a pesar de la naturaleza infantil del programa. Además, visualmente, Eliza se parece a Walters. Sus roles en películas live-action han demostrado que cumple con los criterios necesarios para ser una gran Jennifer, además de una buena She-Hulk. Estas cualidades la hacen una fantástica opción para el papel.

4 . Nathalie Emmanuel

A Marvel le encanta tomar estrellas que están “de moda” e incluirlas al MCU en algún rol, y por eso es un poco raro que aún no hayan llamado a Nathalie. La actriz viene de ser parte de Game of Thrones tiene una buena cantidad de fanáticos y no es extraña a las escenas de acción. Además, podría aportarle una interesante personalidad a She-Hulk. Emmanuel actualmente se encuentra filmando Fast and Furious y una vez que finalice con eso puede seguir rompiendo cosas en el MCU.

3 . Rebecca Ferguson

Hay pocas estrellas de acción que se las arreglan para enfrentarse cara a cara con Tom Cruise en una películas de acción, y una de ellas es Rebecca Ferguson. La actriz sería una gran opción para interpretar a un superhéroe: transmite una gran confianza y carisma que realmente encajaría en la próxima serie de Disney+. Con sus participaciones en las películas de Mission Impossible y Men in Black, Rebecca claramente tiene una inclinación por las producciones llenas de acción, y el rol de She-Hulk le quedaría perfecto.

2 . Alicia Vikander

Alicia Vikander es actualmente una de las principales protagonistas de Hollywood. Recientemente protagonizó la última película de Tomb Raider e hizo apariciones en Jason Bourne y The Man From UNCLE. Es sorprendente que todavía no se haya unido a DC o Marvel. She-Hulk ofrecería una gran oportunidad para que la actriz ingrese al MCU y poder aprovechar su carisma y sus habilidades en las escenas de acción. Otro factor fundamental es que los personajes de Vikander tienden a tener una buena dosis de comedia que le vendría muy bien a Jennifer Walters porque a Marvel/Disney siempre le gusta ponerle humor a todo.

1 . Rosario Dawson

Rosario Dawson es uno de los nombres que más fuerte a sonado dentro del fandom de Marvel para que sea Jennifer Walters y, la verdad, que es no es una mala opción. Ha estado en un buen número de comedias y ha sido bastante buena en ellas, una característica que la haría adecuada para interpretar a Walters, como sucede con Vikander. Además, la actriz tampoco es ajena al mundo de los superhéroes, ya que apareció en todos los programas de Marvel en Netflix, excepto en The Punisher. Y esta no sería la primera vez que alguien interprete a dos personajes distintos en el MCU (Mahershala Ali).