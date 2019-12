Platicamos con Bon Joo Ho director de la aclamada cinta

La más reciente película de Bong Joo Ho titulada Parasite muestra la inmensa brecha social que acecha y azota sin piedad con más frecuencia a diversos países del mundo: el clasismo, aquello que podría ser tan intangible pero que irónicamente cada día se vuelve un monstruo que se siente tan real, que está al acecho de los más desfavorecidos y privilegia a los empoderados. Esta es quizá la mayor obra de uno de los cineastas más poderosos de la actualidad, quien ha logrado deconstruir los géneros cinematográficos a su antojo para moldearlos y hacerlos incatalogables, como lo demostró en Okja, The Host, Snowpiercer y Memories of Murder.

Esta historia llena de melodrama, comedia y quizá un poco de ciencia ficción y suspenso, eleva de manera sin igual el séptimo arte y nos muestra un lado nunca antes visto de Bon Joo Ho que le valió La Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2019. En una experiencia única platicamos con el director Bon Joo Hon sobre esta cinta, favorita a ganar el Óscar 2020 a mejor película extranjera, y la conversión nos dejó extasiados y ansiosos por ver que sigue.

It’s Spoiler Time: Señor Bon Joo Ho, agradezco el tiempo que nos otorga y quiero decirle, como primera medida, que Parasite es sin más preámbulos la historia que la sociedad necesitaba desde hace más de una década. Algo que me generó una gran duda desde el primer momento que vi la película es que no esta filmada en un país que la gente pueda identificar como ‘clasista’ ¿Cómo le surge la idea de realizar Parasite en Corea y no en Estados Unidos o algún otro país mucho más objetivizado con este tema? Bong Joo Ho: He realizado diversas películas en el extranjero como Snowpiercer y Okja que han tenido una gran aceptación, pero con Parasite quería mostrar algo más íntimo, más cercano a mí, algo que se pudiera contar con un vecino y es por eso que decidí realizar esta historia en Corea y no en otra parte del mundo. IST: Muchos piensan que una gran película requiere de grandes escenarios y sets, pero usted logró algo extraordinario con una escenografía limitada, ¿Filmarlo en dos casas le generó alguna limitación y esto afectó a las ideas que fueron surgiendo durante el rodaje? BJH: El filmarlo en dos casas nunca lo vi como una limitación o dificultad, yo lo veo como una atracción como película. A la casa rica o de clase alta no la veo como una casa sino como un universo cinematográficamente y me pareció muy atractivo en ese sentido, crear un universo desde allí.

IST: Tenemos una imagen muy superficial de Corea del Sur en Occidente. ¿Por qué decidió mostrarnos este lado desconocido? BJH: No quería mostrar un lado desconocido de Corea; puede que no es la imagen que se tiene en Occidente, pero esto es algo que aplica para todo el mundo. Entonces aquí estoy representando esta era, nuestra era, no solo de Corea sino de todos los países. Estamos mostrando la piel escondida, la crudeza social que tenemos diariamente de frente a nosotros y no vemos, esa es la piel escondida de la sociedad. IST: Esta piel que podríamos decir son las clases sociales, ya que van en niveles como la misma dermis que se conforma de un grupo, ¿qué imagen de la sociedad contemporánea quería proyectar a través de esta película? BJH: Quería mostrar la diferencia de los niveles socioeconómicos, el temor a que nunca se podrá mejorar, que siempre estarán estancados en mismo grado socioeconómico y sobre todo el temor a que se empeorará esa diferencia. Entonces por eso quería mostrar esa sociedad con miedo a la diferencia económica, miedo a las cada vez más marcadas clases sociales. IST: En diversos momentos Parasite nos muestra elementos que durante años han marcado ambas clases sociales y uno de ellos es el aroma. ¿Para usted a qué huele el clasismo? BJH: El clasismo huele a sangre.

IST: Detrás de cada gran historia hay una investigación poderosa. ¿Qué tipo de preparación y estudios tuvo que realizar para traer a la vida las texturas de la familia de clase baja? BJH: Siempre estuve pensando cuál sería la razón por la que ellos serían pobres. Son personas normales, sin ningún defecto; no son flojos o tontos sino todo lo contrario, son inteligentes. Pero aún así no tienen trabajo y siempre estuve pensado en los porqués tendrían que ser pobres, su falta de dinero. La razón era el que la sociedad es así: no nacieron en la posición correcta. Audiovisualmente la colonia y la parte de la casa de familia de clase baja fue creada en un set y nos dimos a la tarea de recolectar todos los materiales y elementos de un barrio real de clase baja. Eso es lo que queríamos mostrar: realidad. IST: Menciona que esta familia de clase baja no es tonta o floja y que la razón de sus problemas económicos son que la sociedad lo marco así. ¿Cree usted que en algún momento las clases sociales se van a equilibrar, dejarán de existir o se invertirán? BJH: No creo que la clase social baja domine. Sería algo idílico y magnífico que ellos tuvieran un fundamento para que el mundo se mueva a su manera o pudieran moverlo, a pesar de que son la gran mayoría de la sociedad y son ellos los que realizan el trabajo más duro. Eso me da una gran tristeza.

Parasite llegará a México este 25 de Diciembre. ¡No te la pierdas!